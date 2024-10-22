В Ростове осудили мужчину за подрыв трех локомотивов в Запорожской области

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Южный окружной военный суд, который находится в Ростове-на-Дону, вынес приговор жителю Украины. Максима Воробьева признали виновным в теракте в Запорожской области.Суд установил, что в 2023 году мужчина вместе с другом вступил в террористическое сообщество. Через тайники приятели получили самодельные взрывчатки и компоненты к ним. С апреля по июнь Воробьев вместе с другом подорвали три поезда в Мелитопольском локомотивном депо.В отношении Максима возбудили уголовное дело по четырем тяжелым статьям: «Участие в террористическом сообществе», «Содействие в террористической деятельности», «Незаконная перевозка взрывных устройств» и «Террористический акт». Уголовное дело в отношении его товарища выделили в отдельное производство.По информации прокуратуры Ростовской области, суд приговорил Максима Воробьева к 16 годам годам лишения свободы. Первые три из них он проведет в тюрьме, а затем отправится в колонию строго режима. Помимо этого, его обязали выплатить полмиллиона рублей штрафа.