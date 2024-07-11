В Ростове суд вынес приговор жителю Ставрополья за подготовку теракта

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Южный окружной военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Ставропольского края. Алексея Оксенюка обвинили по особо тяжким статьям: «Попытка незаконного изготовления взрывчатых веществ», «Участие в деятельности террористической организации», а также «Попытка совершения террористического акта».Суд установил, что в мае 2023 года Оксенюк вступил в террористическую организацию. После этого в городе Буденновске парень искал место, где заложить самодельную взрывчатку. Молодой человек выбирал цель среди нескольких административных зданий. Вскоре после того, как он купил все компоненты для изготовления бомбы, его задержали.Суд приговорил Алексея Оксенюка к 15 годам лишения свободы. Из них два с половиной года он проведет в тюрьме, оставшиеся — в колонии строгого режима. После освобождения ему в течение года нужно будет отмечаться в отделении полиции. Вдобавок к этому парня оштрафовали на 500 тысяч рублей.