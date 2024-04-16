В Ростове четыре жителя Ставрополя были осуждены за подготовку теракта

Фото: Южный окружной военный суд

Южный окружной военный суд признал виновными в подготовке теракта четырех жителей Ставрополя. Заседание по делу Тимура Бухарова, Ансара Гусейнова, Миясата Ирккуева и Абдулы Ирккуевой состоялось 16 апреля в Ростове-на-Дону.В октябре 2022 года трое мужчин и женщина присоединились к запрещенной международной террористической организации. Затем неизвестный куратор передал им инструкцию к действию. Они купила компоненты для изготовления самодельных взрывчаток. После обвиненные пошли на разведку в один из ТЦ Ставрополя для изучения обстановки и составления плана пути отхода.Через два дня, 6 октября, сотрудники спецслужб задержали подозреваемых, до того как они успели исполнить задуманное. В отношении всех четырех возбудили уголовное дело по статьям: «Участие в деятельности террористической организации», «Подготовка террористического акта», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ».Суд приговорил Миясата Иркуева к 15 годам лишения свободы в колонии строго режима. На год меньше получили Тимур Бухаров и Ансар Гусейнов. Абдулу Ирккуеву приговорили к 6 годам колонии общего режима. Также их обязали выплатить штрафы. Их общая сумма составила 700 тысяч рублей.Напомним, что 22 марта 2024 года произошел теракт в городе Красногорске в «Крокус Сити Холле». Около 20:00 вооруженные люди открыли огонь по гостям концертного зала. После стрельбы они подожгли здание и скрылись на автомобиле. Погибло около 140 человек.