В Ростовской области вынесли приговор жительнице Запорожья по статье о терроризме

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В Ростовской области жительницу Запорожья Ларису Мачильскую признали виновной по статьям «Террористический акт», «Организация террористического сообщества и участие в нем», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».По информации следствия, женщина состояла в террористическом сообществе. В сентябре 2023 года ей куратор из украинских спецслужб передал самодельную бомбу. Лариса принесла ее домой. Позже женщина собиралась заложить бомбу на территории Васильевского района.Однако сделать это она не успела. Силовики и полиция узнали о готовящемся взрыве и приехали к ней домой. Минеры изъяли взрывное устройство, а женщину задержали. Она полностью признала свою вину.Южный окружной военный суд приговорил Ларису Мачильскую к семи годам колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.