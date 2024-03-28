В Ростовской области вынесли приговор жительнице Запорожья по статье о терроризме
В Ростовской области жительницу Запорожья Ларису Мачильскую признали виновной по статьям «Террористический акт», «Организация террористического сообщества и участие в нем», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».
По информации следствия, женщина состояла в террористическом сообществе. В сентябре 2023 года ей куратор из украинских спецслужб передал самодельную бомбу. Лариса принесла ее домой. Позже женщина собиралась заложить бомбу на территории Васильевского района.
Однако сделать это она не успела. Силовики и полиция узнали о готовящемся взрыве и приехали к ней домой. Минеры изъяли взрывное устройство, а женщину задержали. Она полностью признала свою вину.
Южный окружной военный суд приговорил Ларису Мачильскую к семи годам колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.