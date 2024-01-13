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В Ростове осудили мужчину, ограбившего знакомого

В Ростове осудили мужчину, ограбившего знакомого
Пролетарский районный суд Ростова вынес приговор мужчине, ограбившего знакомого. Роману Сенченко вынесли наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии строго режима.

Инцидент произошёл 23 июля 2023 года на пересечении улиц 1-ой Майской и 8-ой линии. Тем вечером Роман разговорились с выпившим приятелем. В какой-то момент мужчина случайно обвинил 3,5 тысячи рублей. Сенченко поднял купюры и убежал.

На следующее утро потерпевший написал заявление в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого и возбудили в отношении него уголовное дело по статье Грабёж.

Ранее Роман Сенченко был судим за разбойное нападение. Вероятно, это и послужило поводом для столь серьёзного наказания.
Фото: Ростов.Ру
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