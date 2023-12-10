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В Ростове осудили мужчину, ограбившего прохожего на Левом берегу Дона

В Ростове осудили мужчину, ограбившего прохожего на Левом берегу Дона
Кировский районный суд Ростова вынес приговор мужчине, ограбившему прохожего. Дауду Х. назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Инцидент произошел 18 августа 2023 года на Левом берегу Дона. Тем вечером Дауд гулял по улице. Неподалеку от Ворошиловского моста он встретил незнакомого парня и завел с ним разговор. В какой-то момент мужчина ударил прохожего по лицу. У молодого человека слетели очки. Когда он попытался их поднять, Дауд залез к нему в сумку и стащил из нее телефон, после чего скрылся. Сумма ущерба составила восемь тысяч рублей.

Парень написал заявление в полицию. Правоохранители задержали злоумышленника. Если приговор не будет обжалован и вступит в силу, Дауда поместят в колонию строгого режима.
Фото: Ростов.ру
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