Два отделения ростовской больницы № 6 возобновили прежний режим работы

К прежнему режиму работы вернулись два отделения городской больницы № 6 в Ростове. Об этом 24 ноября сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.Из-за постоянно увеличивающегося количества зараженных коронавирусом медучреждения стали открывать в своих отделениях ковидные койки. Не стала исключением и городская больница № 6. Ранее на базе хирургического корпуса и отделения гинекологии было открыто 110 коек.Когда эпидемиологическая ситуация улучшилась, необходимость в ковидных койках пропала. Поэтому отделения после полной дезинфекции заработали в прежнем режиме. Также будет восстановлен прием пациентов, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи на базе городского лечебно-диагностического центра.Сити-менеджер подчеркнул, что в случае ухудшения эпидситуации городской коечный фонд снова увеличат.Тем временем заболевших коронавирусом в регионе меньше не становится. По состоянию на 25 ноября в Ростовской области за сутки диагноз подтвердился у 313 человек. Всего в области выявлен 38 391 случай заражения за весь период пандемии. Жертвами опасного вируса стали 1 236 человек, из которых 15 скончались за последние сутки.