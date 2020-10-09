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Для работы в ковидных госпиталях привлекут ординаторов из ростовского медвуза

Для работы в ковидных госпиталях привлекут ординаторов из ростовского медвуза
Из Ростовского государственного медицинского университета 60 ординаторов направят в ковидные госпитали. Об этом на своей странице в «Инстаграме» сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Число инфицированных опасным вирусом с каждым днем увеличивается. Из-за стремительного роста количества заболевших в Ростове был открыт еще один ковидный госпиталь, однако и его может быть недостаточно, если рост показателей не прекратится.

К работе с больными коронавирусом стали привлекать даже студентов. Так, для для работы в инфекционных отделениях планируют привлечь студентов РостГМУ.

- Сейчас порядка 100 человек данного учебного заведения уже активно участвуют в мероприятиях по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Ещё 60 ординаторов выразили желание работать в ковидных госпиталях, - пояснил Логвиненко.

По словам сити-менеджера, ординаторов обеспечат средствами индивидуальной защиты и достойным заработком. Однако о каких именно суммах идёт речь, пока не уточняется. Помогать в работе студентам будут опытные наставники.

Несмотря на радужные перспективы для молодых медиков, система здравоохранения региона буквально трещит по швам. Если рост заболевших продолжится, медицина Ростовской области может не выдержать напора. В этом уверена и министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

Теги: коронавирус в Ростовской области

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