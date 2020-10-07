Глава администрации Ростова сделал экстренное заявление по поводу коронавируса

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко экстренно обратился к жителям города. В своем «Инстаграме» он сообщил о сложной эпидемиологической ситуации в донском регионе.Эпидемиологическая ситуация настолько тяжёлая, что даже недавно открытого третьего госпиталя для больных коронавирусом оказалось мало. Так, было принято решение об увеличении коечного фонда.- Дополнительные 250 коек в ближайшее время будут развернуты в ковидных госпиталях при 20-й городской больнице и в ЦГБ. Кроме того, 225 дополнительных мест мы создадим в больницах №№ 4, 6, и 7 для пациентов с внебольничными пневмониями, - сообщил сити-менеджер города.На сегодняшний день загруженность коечного фонда составляет более 90%. Алексей Логвиненко попросил ростовчан относиться серьёзно к своему здоровью. Чтобы обезопасить себя от коронавируса, нужно соблюдать дистанцию и носить маски.Глава донского Минздрава заявила ранее, что можно все койки региона переплофирировать, но люди должны сами о себе позаботиться. Иначе ситуация выйдет из-под контроля. Впрочем, это мы наблюдаем уже сейчас.