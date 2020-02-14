В Ростове ограничат движение транспорта из-за строительства перехода и ремонта моста



В Ростове с 1 марта ограничат движение на двух улицах. Причиной станут строительные работы.



Так, на пересечении проспекта Шолохова и переулка Кривошлыковского схема движения изменится в связи со строительством подземного пешеходного перехода. Движение будет ограничено по одной полосе в каждом направлении по проспекту Шолохова от дома № 130 до № 140. Изменения вводятся до 1 августа.



Кроме того, на улице Зоологической вводится временная схема движения. Здесь будет организовано реверсивное движение на время ремонта моста через реку Темерник. Работы продлятся до 30 июня.



Добавим, что 1 марта с 7 до 22 часов будет закрыто движение транспорта по проспекту Чехова от улицы Пушкинской до Суворова. На этом участке будет организована гастрономическая ярмарка «Масленица».