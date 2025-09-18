Высокоскоростная ж/д магистраль соединит Москву с Ростовом

Фото: Donday

Совсем скоро у ростовчан появится возможность доезжать до столицы всего за 4 часа на поезде. Такая перспектива станет реальностью благодаря возведению скоростной железнодорожной линии, пролегающей через территорию Ростовской области. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правительства РФ.Согласно заявлению председателя правительства Михаила Мишустина, протяженность новой железнодорожной сети составит более 4500 километров. Предполагается, что данные магистрали будут интегрированы в действующую транспортную инфраструктуру, предоставив новые возможности для более чем ста миллионов граждан.Уже известно, что современные составы «Белый Кречет» будут останавливаться не только в Сочи, но и в таких городах, как Ростов-на-Дону, Краснодар, Туапсе, Воронеж и Тула.В течение полугода планируется закончить создание модели и детального плана внедрения, выделив ключевые направления. Далее, подготовленные предложения будут представлены главе государства.