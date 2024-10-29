В Ростове ограничат движение на нескольких улицах из-за работ на водопроводе

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В Ростове с 6 октября ограничат движение на нескольких улицах из-за работ на водопроводе. Информацию об этом сообщили в в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.Водители не смогут проехать по участку улицы Налбандяна от дома №97 до улицы Каяни. Также будет ограничено движение по улице Каяни на участке от Налбандяна до улицы Ченцова, а на улице Ченцова полностью перекроют проезд от Каяни до дома №21.Ограничения продлятся до 20 декабря.Напомним, что в этот же период будет перекрыто движение на следующих участках: 18-я улица — от переулка Доломановского до 17-й улицы; Улица Малюгиной — от Халтуринского переулка до переулка Доломановского.Кроме того, автомобилистам не удастся проехать по улице Филимоновской на отрезке от Кировского проспекта до переулка Журавлева. Также будут перекрыты участки Университетского переулка между домами № 44 и № 56 и отрезок от улицы Красноармейской до улицы Малюгиной.