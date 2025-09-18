В селе Ростовской области под колеса иномарки попал 15-летний мотоциклист

Фото: Госавтоинспекция РО

Под Таганрогом легковушка сбила 15-летнего мотоциклиста. Как сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области, ДТП случилось вечером 17 сентября в селе Петрушино.Согласно предварительным данным, 48-летний мужчина, управлявший автомобилем «Опель Корса», двигался по дороге вблизи Приморского переулка, 1. В то же время по той же дороге ехал 15-летний юноша на мотоцикле «Бесуда». При совершении маневра поворота налево, водитель иномарки не предоставил преимущество в движении мотоциклисту.Как сообщили в областной Госавтоинспекции, в результате столкновения мотоциклист получил телесные повреждения. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение.