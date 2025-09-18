В Ростовской области 61-летний мужчина пострадал в аварии

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе «Волгоград-Каменск-Шахтинский-Луганск» 61-летний мужчина пострадал в аварии. ДТП произошло 17 сентября в Белокалитвинском районе около 22:40.По предварительным данным, 45-летний мужчина за рулем «Изусу» двигался на 315-м километре трассы. На проезжую часть в этот момент вышел 61-летний пешеход. Водитель не успел притормозить и сбил пешехода с ног.Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате аварии мужчина скончался на месте.