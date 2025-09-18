Фото: Дондей

Волка, который напал на восьмилетнего мальчика в Ростовской области, усыпили. Об этом сообщает портал DonDay.Инцидент произошел в Гуково 12 сентября. Мама пострадавшего мальчика, Анна Б., рассказала, что ребенка позвала его подружка, чтобы посмотреть на волка в вольере. Когда дети пришли подошли к клетке, девочка открыла ее. Дикое животное накинулось на восьмилетнего Кирилла.Взрослые прибежали на место происшествия. Известно, что, когда животное оттаскивали, пострадал и его хозяин. Неизвестно, понадобилась ли ему госпитализация.Мальчик попал в больницу с травмами. Его уже выписали – он идет на поправку.Дикое животное было убито.