Без воды останутся жители Зернограда из-за капитального ремонта водопровода

Фото: Donday

Жителей Зернограда предупредили о трехдневном отключении воды в городе. Информация об этом поступила от местной администрации.Причиной неудобств станет проведение масштабных ремонтных работ на насосной станции «Сухая балка», расположенной в Кагальницком районе. Подача воды будет приостановлена с 22 по 25 сентября.Для обеспечения потребностей населения в питьевой воде будет организован ежедневный подвоз воды. Вода будет доступна для горожан с 18:00 до 20:00 в установленных пунктах.