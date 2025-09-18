Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Без воды останутся жители Зернограда из-за капитального ремонта водопровода

Без воды останутся жители Зернограда из-за капитального ремонта водопровода

Жителей Зернограда предупредили о трехдневном отключении воды в городе. Информация об этом поступила от местной администрации.

Причиной неудобств станет проведение масштабных ремонтных работ на насосной станции «Сухая балка», расположенной в Кагальницком районе. Подача воды будет приостановлена с 22 по 25 сентября.

Для обеспечения потребностей населения в питьевой воде будет организован ежедневный подвоз воды. Вода будет доступна для горожан с 18:00 до 20:00 в установленных пунктах.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.