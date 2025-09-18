Без воды останутся жители Зернограда из-за капитального ремонта водопровода
Жителей Зернограда предупредили о трехдневном отключении воды в городе. Информация об этом поступила от местной администрации.
Причиной неудобств станет проведение масштабных ремонтных работ на насосной станции «Сухая балка», расположенной в Кагальницком районе. Подача воды будет приостановлена с 22 по 25 сентября.
Для обеспечения потребностей населения в питьевой воде будет организован ежедневный подвоз воды. Вода будет доступна для горожан с 18:00 до 20:00 в установленных пунктах.