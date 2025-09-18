ВККС разрешила дело против экс-председателя ростовского суда Алексея Куделина

Фото: Южный окружной военный суд

Высшая квалификационная коллегия судей одобрила возбуждение нового уголовного дела в отношении Алексея Куделина, ранее возглавлявшего ростовский суд.В течение трех лет против судей из Ростовской области было инициировано несколько уголовных разбирательств. Отправной точкой послужила весна 2023 года, когда Елена Золотарева, занимавшая должность председателя Ростовского областного суда, её заместитель Татьяна Юрова и Георгий Бондаренко, председатель Железнодорожного районного суда, стали фигурантами дела о получении взяток в крупном размере. Золотаревой инкриминируют совершение семи эпизодов. Следствие предполагает, что за денежное вознаграждение судья оказывала влияние на вердикты своих коллег.По данным следствия, он, возможно, причастен к коррупционным схемам, в которых также обвиняется экс-председатель Ростовского областного суда, Елена Золоторева. В связи с этим, следственные органы намерены начать уголовное преследование Куделина в связи с подозрением в получении крупномасштабной взятки.