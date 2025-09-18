В Ростове образовалась громадная пробка из-за аварии на Вавилова
В Ростове образовалась громадная пробка из-за аварии на Вавилова. Затор появился утром 18 сентября.
Движение встало у дорожной развязки. В результате пробка образовалась сразу на трех улицах — Особенной, Вавилова и проспекте Королева.
На Особенной длина пробки составляет семь километров, на Вавилова - шесть, а на Королева - три.
По информации из карт, в районе улицы Вавилова, 71Г произошла авария. Очевидцы сообщают, что в этом ДТП насмерть сбили человека.
Информация уточняется у донского ГИБДД.