В Ростове образовалась громадная пробка из-за аварии на Вавилова

В Ростове образовалась громадная пробка из-за аварии на Вавилова. Затор появился утром 18 сентября.

Движение встало у дорожной развязки. В результате пробка образовалась сразу на трех улицах — Особенной, Вавилова и проспекте Королева.

На Особенной длина пробки составляет семь километров, на Вавилова - шесть, а на Королева - три.

По информации из карт, в районе улицы Вавилова, 71Г произошла авария. Очевидцы сообщают, что в этом ДТП насмерть сбили человека.

Информация уточняется у донского ГИБДД.
Фото: Яндекс Карты
