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На содержание понтонного моста, ведущего на Зелёный остров, будет выделено 1,3 миллиона рублей

На содержание понтонного моста, ведущего на Зелёный остров, будет выделено 1,3 миллиона рублей
В Ростове-на-Дону проведут конкурс на поиск подрядчика, который будет обеспечивать содержание понтонного моста на Зеленом острове. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Понтонный мост находится в створе улицы 29-я Линия и является единственным средством переправы через реку Дон на Зеленый остров. В 2018 году мост неожиданно затонул, из-за чего на острове оказались заблокированы более 200 человек. Выбраться они смогли с помощью спасателей.

Заказчиком закупки выступает МУП «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону». В обязанности исполнителя входят разведение моста; поддержание порядка; проверка освещения; контроль пропускной способности.

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 20 ноября текущего года.

Важно отметить, что ежегодно наплавной мост демонтируют ближе к зиме. В прошлом году это произошло в середине ноября. Вероятно, в этом году переправу планируют разобрать после 20 ноября. В таком случае содержание понтонного моста в последний месяц обойдется властям в 1,3 миллиона рублей. Средства на оплату работы исполнителя выделяются из городского бюджета.

Потенциальные исполнители могут предоставить документацию для участия в конкурсе до 1 ноября. На следующий день будет объявлен победитель и заключён контракт.
Фото: Яндекс.Карты
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