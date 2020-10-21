В Ростове, Новошахтинске и Неклиновском районе зафиксировали максимальное число заражений COVID-19
В Ростовской области за минувшие сутки коронавирус выявили у 299 человек. Все они проживают в 32 муниципалитетах Дона. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 23 октября.
Открывает тройку лидеров по числу заражений COVID-19 Ростов-на-Дону. В донской столице зарегистрировали 113 человек с опасным заболеванием. На втором месте - Неклиновский район с 29 инфицированными. Далее следует Новошахтинск - 21 случай.
В Гуково коронавирус подтвердился у 16 горожан. По 14 человек заболели в Аксайском и Семикаракорском районах. В Таганроге и Азовском районе медики диагностировали COVID-19 у 13 и 12 жителей соответственно. В Мясниковском районе у девяти человек выявили новую инфекцию, в Азове - у пяти.
По пять случаев инфицирования зафиксировали в Матвеево-Курганском и Сальском районах. По четыре жителя заразились коронавирусом в Шахтах, Новочеркасске, Тацинском и Волгодонском районах. В Батайске и Октябрьском районе у трёх дончан ковидный тест показал положительный результат. По два человека с COVID-19 зарегистрировали в Белокалитвинском, Каменском, Мартыновском, Миллеровском, Милютинском и Шолоховском районах. Единичные случаи заражения оказались в Каменске-Шахтинском, Зверево, Зимовниковском, Кашарском, Красносулинском, Песчанокопском, Тарасовском и Целинском районах.
Напомним, в настоящее время к эпидемии коронавирусной инфекции прибавились и сезонные заболевания ОРВИ. В Ростовской области специалисты выявили более 5,4 тысячи случаев заражения ОРВИ с начала 2020 года. Этот показатель уже перескочил допустимый эпидемический порог.