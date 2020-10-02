Новых больных COVID-19 выявили в 23 городах и районах Ростовской области

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В Ростовской области за минувшие сутки зарегистрировали 244 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Все носители опасной болезни проживают в 23 муниципалитетах Дона. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 5 октября.Ростов-на-Дону также остаётся в лидерах по числу заражённых COVID-19. Так, за сутки в донской столице вирус обнаружили у 115 горожан. В Гуково, Новошахтинске и Азовском районе медики выявили 14 случаев заболевания. В Усть-Донецком районе у 12 человек подтвердился ковидный диагноз, в Аксайском районе - у десятерых жителей. В Сальском районе ещё восемь человек подхватили новую болезнь, в Батайске - шесть человек, в Волгодонском районе - пять.По четыре заражённых выявили в Зерноградском, Мясниковском, Песчанокопском и Семикаракорском районах. В Зверево и Морозовском районах у троих жителей зарегистрировали коронавирус. В Азове, Таганроге, Веселовском, Ремонтненском и Целинском районах заболели по два дончанина. Единичный случаи COVID-19 выявили в Каменском районе и Шахтах.Напомним, за последние сутки жертвами коронавирусной инфекции в Ростовской области стали девять человек. За весь период пандемии на Дону число скончавшихся от опасной болезни достигло 541.