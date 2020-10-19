Ростов остаётся самым инфицированным городом среди 32 муниципалитетов Дона

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Ростов-на-Дону по-прежнему лидирует по числу новых выявленных случаев COVID-19. За минувшие сутки ковидный диагноз подтвердился у жителей 32 муниципалитетов области. Об этом сообщили на портале регионального правительства 21 октября.На сегодняшний день в донской столице опасное заболевание выявили у 95 человек. В Новошахтинске у 54 человек зарегистрировали коронавирус. В Гуково и Аксайском районе медики диагностировали COVID-19 у 17 и 15 жителей соответственно. По 12 случаев заражения выявили в Шахтах, Верхнедонском и Неклиновском районах. У 11 человек из Орловского и Семикаракорского районов также нашли опасный вирус.В Новочеркасске, Таганроге, Ремонтненском и Шолоховском районах за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразились по четыре жителя. По три новых заболевших зафиксировали в Зверево, Азовском, Кагальницком, Мясниковском, Октябрьском и Сальском районах. В Батайске, Волгодонске, Багаевском, Боковском, Дубовском и Миллеровском районах положительным тест на «коронавирус» оказался у двух дончан. Единичные случаи выявили в Азове, Каменске-Шахтинском, Волгодонском, Красносулинском, Мартыновском, Песчанокопском, Цимлянском районах.Так, в Ростовской области коронавирусом заболели ещё 292 человека. Нарастающим итогом число всех инфицированных на Дону приблизилось к 27 467. При этом жертвами COVID-19 стали 690 пациентов, из них 13 человек скончались за минувшие сутки.