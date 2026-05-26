В Ростове ночной салют напугал жителей Первомайского рейона

В Ростове ночной салют напугал жителей Первомайского района. Кадрами горожане поделились в соцсетях 26 мая.

Яркие вспышки в небе заметили около полуночи. Фейерверки прогремели в районе улиц Туполева и Днепропетровской. По словам очевидцев, кто-то таким образом решил поздравить подругу. После запуска салюта неизвестные сели в машину и уехали.

- Проснулись с ребенком от громких звуков. Ребенок жутко испугался! Разве будет так поступать адекватный человек?, - сообщает одна из местных жительниц.


Напомним, в регионе запрещено запускать пиротехнику II-V классов пожарной опасности. К ней относятся фейерверки, салютные установки, петарды и ракеты. Нарушителям грозят штрафы: для граждан - от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей, для юридических лиц - от 200 000 до 400 000 рублей.
Фото: Нейросеть
