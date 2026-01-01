- Бомбили фейерверками не по-детски. Грохот в городе продолжался около 30 минут. Сегодня слышать за окном салюты страшно, - поделился один из жителей.

Фото: Дондей

Жители Ростова проигнорировали запрет на запуск салютов в Новый год. Кадры фейерверков над донской столицей горожане выложили в соцсети.После полуночи 1 января ростовчане вышли на улицу, чтобы устроить праздничное шоу. Они запустили в небо разноцветные салюты. Десятки сверкающих залпов озарили ночную мглу.Также фейерверки запустили в Волгодонске, Шахтах и Таганроге.Напомним, что в Ростовской области запрещено использование пиротехники (II-V классов пожарной опасности). Не разрешено поджигать различные фейерверки, салютные установки, петарды и ракеты. Нарушение грозит штрафами. Для граждан сумма составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 200 до 400 тысяч рублей.