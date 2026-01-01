Новости
В Ростове ребенок получил травму после взрыва петарды. Об этом рассказал глава донской столицы Александр Скрябин у себя в социальных сетях 1 января.

Инцидент случился в канун Нового года в Первомайском районе. Предварительно, один из горожан решил поднять себе праздничное настроение и поджечь петарду. Он запалил фитиль и бросил изделие в сторону. Пиротехническое устройство залетело в открытую форточку одного из домов. В это время там находился ребенок. Петарда взорвалась рядом с ним.

Несовершеннолетний получил травмы и был доставлен в травмпункт. Сообщается, что в настоящий момент его жизнь находится вне опасности.

Напомним, что в донском регионе действует запрет на использование пиротехники (II-V класса пожарной опасности). Не разрешено запускать различные фейерверки, салютные установки, петарды и ракеты. За нарушение полагаются штрафы. Для граждан сумма составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 200 до 400 тысяч рублей.
Фото: Дондей
