В Ростове жителям запретили запускать салюты на новогодних праздниках

В Ростове-на-Дону запретили запускать салюты на новогодних праздниках. О запрете на использование и продажу пиротехники напомнили в городской администрации 5 декабря.

Для использования запрещены изделия II-V классов пожарной опасности. Это различные фейерверки, салютные установки, петарды и ракеты. Однако разрешены хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня.

Нарушителям запрета грозит крупный штраф. Для граждан - от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 200 до 400 тысяч рублей.
