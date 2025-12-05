В Ростове жителям запретили запускать салюты на новогодних праздниках

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону запретили запускать салюты на новогодних праздниках. О запрете на использование и продажу пиротехники напомнили в городской администрации 5 декабря.Для использования запрещены изделия II-V классов пожарной опасности. Это различные фейерверки, салютные установки, петарды и ракеты. Однако разрешены хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня.Нарушителям запрета грозит крупный штраф. Для граждан - от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 200 до 400 тысяч рублей.