В Ростове живой нашли 15-летнюю пропавшую девочку



В Донской столице живой нашли 15-летнюю девочку. Разият Ризванова ушла на занятия 7 марта и пропала без вести.



Обеспокоенные родственники забили тревогу и обратились за помощью к полицейским и волонтерам в надежде найти девочку.



Поиски длились несколько дней. Безуспешно добровольцы и местные жители прочесывали окрестности и расклеивали по городу ориентировки.



11 марта стало известно, что девочку-подростка нашли живой. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.