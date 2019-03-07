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В Ростове живой нашли 15-летнюю пропавшую девочку

В Ростове живой нашли 15-летнюю пропавшую девочку
В Донской столице живой нашли 15-летнюю девочку. Разият Ризванова ушла на занятия 7 марта и пропала без вести.

Обеспокоенные родственники забили тревогу и обратились за помощью к полицейским и волонтерам в надежде найти девочку.

Поиски длились несколько дней. Безуспешно добровольцы и местные жители прочесывали окрестности и расклеивали по городу ориентировки.

11 марта стало известно, что девочку-подростка нашли живой. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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