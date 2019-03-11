Пропавшую 13-летнюю школьницу нашли в Ростове



В Ростове спустя трое суток нашли пропавшую школьницу. 13-летняя Софья Г. не вернулась домой 10 марта.



Девочка ушла из дома в Железнодорожном районе города. Когда вечером она не появилась, родители забили тревогу. Они заявили о пропаже ребёнка в полицию и обратились за помощью к волонтёрам.



Добровольцы вместе с родственниками искали девочку по всему району и городу, распространяли ориентировки с её фотографией. В результате найти её удалось ночью 13 марта.



Сейчас школьница находится дома, её жизни и здоровью ничего не угрожает. Где она находилась все эти дни, сейчас выясняют инспекторы по делам несовершеннолетних.