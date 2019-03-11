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Пропавшую 13-летнюю школьницу нашли в Ростове

Пропавшую 13-летнюю школьницу нашли в Ростове
В Ростове спустя трое суток нашли пропавшую школьницу. 13-летняя Софья Г. не вернулась домой 10 марта.

Девочка ушла из дома в Железнодорожном районе города. Когда вечером она не появилась, родители забили тревогу. Они заявили о пропаже ребёнка в полицию и обратились за помощью к волонтёрам.

Добровольцы вместе с родственниками искали девочку по всему району и городу, распространяли ориентировки с её фотографией. В результате найти её удалось ночью 13 марта.

Сейчас школьница находится дома, её жизни и здоровью ничего не угрожает. Где она находилась все эти дни, сейчас выясняют инспекторы по делам несовершеннолетних.

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