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В Ростове разыскивают пропавшую в Левенцовке 9-летнюю девочку

В Ростове разыскивают пропавшую в Левенцовке 9-летнюю девочку

В Ростове родители и полиция разыскивают пропавшую 9-летнюю девочку. Елизавета
Краснорудская приехала с мамой в гости в микрорайон Левенцовский и пропала. Ребёнок гулял в районе дома № 9 по улице Жданова.

В ГУ МВД Ростовской области сообщили приметы пропавшей девочки. На вид ей 9 лет, худощавого телосложения, рост около 122 сантиметров. У неё светлые волосы до плеч. Девочка не разговаривает.

Елизавета одета в чёрную куртка, ярко-малиновые штаны, серебристые кроссовки. С собой у неё голубая детская сумочка с рисунком собачки.

Всех, кто видел Елизавету Краснорудскую просят позвонить по телефонам: 8(863) 2492060, 8(863) 2499489 или 02.

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