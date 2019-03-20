В Ростове разыскивают пропавшую в Левенцовке 9-летнюю девочку





В Ростове родители и полиция разыскивают пропавшую 9-летнюю девочку. Елизавета

Краснорудская приехала с мамой в гости в микрорайон Левенцовский и пропала. Ребёнок гулял в районе дома № 9 по улице Жданова.



В ГУ МВД Ростовской области сообщили приметы пропавшей девочки. На вид ей 9 лет, худощавого телосложения, рост около 122 сантиметров. У неё светлые волосы до плеч. Девочка не разговаривает.



Елизавета одета в чёрную куртка, ярко-малиновые штаны, серебристые кроссовки. С собой у неё голубая детская сумочка с рисунком собачки.



Всех, кто видел Елизавету Краснорудскую просят позвонить по телефонам: 8(863) 2492060, 8(863) 2499489 или 02.



