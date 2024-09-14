В Ростове нашелся живым пропавший 12-летний школьник

Фото: Поисковый отряд Юг.

В Ростове-на-Дону был найден живым 12-летний мальчик, который пропал без вести. О местонахождении Александра К. не было информации с 8 сентября.В тот день он вышел из дома и больше не вернулся. Когда связь с ним была потеряна, его родные начали беспокоиться. Они подали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.В течение почти целой недели его родители обзванивали товарищей Саши, сотрудники полиции обследовали улицы, а добровольцы проводили опросы среди местных жителей. Лишь 13 сентября стало известно, что школьник найден и жив.