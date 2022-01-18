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Пропавший в Шахтах 27-летний парень найден живым спустя почти две недели

Пропавший в Шахтах 27-летний парень найден живым спустя почти две недели
Спустя почти две недели пропавший в Шахтах парень нашелся живым. О местонахождении 27-летнего Олега Твердохлебова не было информации с 9 января.

Известно, что в день исчезновения Олег ходил за покупками на рынок. Однако ни спустя несколько часов, ни на следующий день домой он не вернулся. Родственники забили тревогу, побежали на рынок, но там парня никто не видел. В отчаянии они написали заявление в полицию и обратились к волонтерам поискового отряда.

Спустя 11 дней поисковики сообщили, что молодой человек найден живым. Где все это время пропадал Олег и почему не вышел на связь с родными, неизвестно.
Фото: Лиза Алерт.
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