В Ростове наградили школьников за лучшие инженерные модели

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В Ростове прошел конкурс «Калейдоскоп изобретений. От проекта до изделия». Прием работ был с 27 января по 14 февраля. Проект направлен на поддержку юных инженеров. Итоги подвели 11 марта. Заслуженные награды получили более 30 школьников, которые проявили себя в различных областях инженерии.Особенностью конкурса стала командная работа школьников в трёх возрастных категориях: 1-4-е, 5-8-е и 9-11-е классы.- Это профориентационный конкурс. Его цель - увлечь ребят инженерными профессиями. Пробудить стремление развиваться в точных науках, - рассказала Лидия Новосельцева, депутат Законодательного Собрания РО, заместитель председателя Ростовского отделения Союза машиностроителей России, директор по персоналу АО «Роствертол».Комиссия оценивала проекты по презентации, актуальности идеи, эскизам и конечному изделию. Ученики 9-го класса гимназии № 14, например, представили макет БПЛА для помощи стране.- Считаем, что его можно использовать для разведки, доставки медикаментов. Мы хотели показать, что каждый из нас сегодня хоть чем-то может помочь своей стране, - поделилась участница команды победителей Екатерина Орлова.Не всем ребятам удалось победить в конкурсе. Однако организаторы (Союз машиностроителей России, Министерство промышленности и энергетики РО и управление образования города Ростова) уверены, что для всех этот опыт станет ценным в выборе будущей профессии.