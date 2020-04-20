В Ростовской области штрафы за нарушение самоизоляции получили 187 человек
В Ростовской области штрафуют нарушителей режима самоизоляции. За последние сутки решением суда к ответственности привлекли 50 человек. Таким образом по состоянию на 22 апреля штрафы получили уже 187 дончан. Об этом сообщили в в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.
Согласно официальным данным, 139 человек должны выплатить 15 тысяч рублей, 37 — 7,5 тысячи, 4 — 3 тысячи, 7 — 1 тысячу. Всего протоколы составлены в отношении 3 670 нарушителей.
Дончан привлекают к штрафу по двум статьям: «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Как ранее сообщал Rostov.ru, Верховный Суд РФ пояснил, в каких случаях в отношении нарушителей составляют протоколы по первой или второй статьям.