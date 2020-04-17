В Ростове начали нелегально продавать пропуска для перемещения по городу
В Ростове-на-Дону начали нелегально торговать специальными пропусками для передвижения по городу. «Бизнесмены» появились сразу после того, как в городе изменили меры, разрешающие перемещаться по улицам. В период с 20 по 22 апреля работодатели через пункты выдачи должны оформить документы для каждого своего сотрудника. Пропуска могут получить работники только тех предприятий, деятельность которых не приостановлена.
В Ростове нашлись те, кто решил поживиться и заодно «облегчить жизнь» тем, кто должен находиться дома. В Сети можно встретить уже несколько объявлений о продаже спецпропусков. Ростовчанам предлагают купить документ до три тысячи рублей, при этом их уверяют, что в бумагу впишут все необходимые данные и даже поставят печать юридического лица. Более того, пропуск даже привезут покупателю на автомобиле.
Инцидентом стала заниматься полиция.
- По факту размещенной информации о возможно неправомерных действиях, связанных с продажей пропусков на разрешение передвижения в условиях ограничений, установленных Постановлением Правительства Ростовской области от 5 апреля 2020 № 272, сотрудниками полиции проводится проверка, - отметили в пресс-службе донского ГУ МВД.
Напомним, порядок перемещения по Ростову изменился 19 апреля. До 22 апреля сотрудники предприятий, которые продолжают функционировать, должны получить новые пропуски. Они начнут действовать с 23-го числа.