В Ростове ужесточат правила перемещения по городу

В Ростове-на-Дону вводятся новые ограничительные меры касательно перемещения по городу. Изменения в постановления губернатор донского региона утвердил 19 апреля.В документе говорится об изменении порядка въезда в город и перемещения по нему. Для того, чтобы ходить или ездить по городу, необходимо будет иметь специальное разрешение. Пропуска будут оформляться в городской администрации с 20 по 22 апреля, действовать они начнут с 23 апреля.Работодатели в течение трёх дней должны направить заявку, после чего им оформят спецпропуска на каждого сотрудника. Документ будет действовать при предъявлении удостоверения личности. Такие разрешения будут давать право ростовчанам только на то, чтобы ездить к месту работы и обратно.