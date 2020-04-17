Ростовчане простояли несколько часов в очередях за новыми пропусками
В Ростове с понедельника, 20 апреля, начали выдавать новые пропуска. Претендовать на документ, позволяющий перемещаться по городу, могут работники тех предприятий, чья деятельности не была приостановлена. Для этого необходимо предоставить выписку ЕГРЮЛ и ЕГРИП, заявление по форме, и, если необходимо, доверенность на человека, получающего разрешения для сотрудников организации.
Изменение в правилах передвижения по Ростову вызвало настоящий ажиотаж среди горожан. С самого утра ростовчане устремились в пункты выдачи пропусков, которые оборудовали в каждом районе города. Изначально сообщалось, что документы будут выдаваться по предварительной записи. Однако, когда люди не смогли дозвониться ни по одному из указанных номер, устремились по адресам центров выдачи.
Уже к 10 утра практически во всех районах очереди из горожан растянулись на десятки метров. В итоге ростовчанам приходилось по несколько часов ожидать выдачи документов.
- Сама процедура длится не больше пяти минут. Сотрудница пункта выдачи отмечает в реестре наименование организации и прилагает к документам голограммы с цветным изображением, вероятно, подтверждающие их подлинность, − рассказал ростовчанин, которому удалось получить пропуск в первый день выдачи в пункте Железнодорожного района.
Пока мужчина стоял в очереди, его коллега пыталась дозвониться в центр, чтобы записаться на получение пропуска. Когда специалист, наконец, подняла трубку, она назвала ближайшее время – 21 апреля 14:00. Однако необходимость в этом уже отпала. Представители компании дождались своей очереди и получили документы. Они пытались вновь дозвониться на горячую линию, чтобы отменить запись, но это оказалось столь же трудно, как и записаться.
Добавим, что глава администрации Ростова Алексей Логвиненко в полдень 20 апреля отчитался о выдачи почти 78 тысяч пропусков на 751 предприятие.