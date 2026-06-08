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В Ростовской области объявили беспилотную опасность днем 8 июня

В Ростовской области объявили беспилотную опасность днем 8 июня

На территории Ростовской области объявлена беспилотная опасность днем 8 июня. Оповещение от РСЧС пришло около 13:13.

Жителям рекомендовали отойти подальше от окон и покинуть открытые участки улицы. Добавим, что прошлой ночью БПЛА были уничтожены в Чертковском и Верхнедонском районах.
Фото: РСЧС
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