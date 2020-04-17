Стало известно, где в Ростове будут выдавать новые спецпропуска
Стали известны адреса пунктов выдачи специальных пропусков в Ростове-на-Дону. В городе вновь ужесточили правила перемещения по улицам. Такое постановление 19 апреля подписал губернатора.
Право перемещаться по донской столице и выезжать из неё получат только сотрудники предприятий, деятельность которых не приостановлена. Пропуска будут оформлять в течение трёх дней: с 20 по 22 апреля. За этот период работодатели должны направить в администрацию соответствующее заявление. После оформления пропуска для каждого сотрудника можно забрать только по предварительной записи.
На территории Ростова будут действовать девять пунктов выдачи. В Ворошиловском районе можно прийти по адресу: бульвар Комарова № 28/3, в Железнодорожном — площадь Круглая № 1, в Кировском — улица Пушкинская № 190/108, в Ленинском — улица Серафимовича № 85, в Октябрьском — проспект Ленина № 83-а, в Первомайском — улица Мира № 6, в Пролетарском — площадь Свободы № 1/1, в Советском — проспект Стачки № 221/1. Муниципальные учреждения и предприятия смогут получить пропуска в доме № 25 по улице Серафимовича. Пункты будут работать с 9 до 21 часа. Действие пропусков начнётся 23 апреля.