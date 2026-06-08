В Ростове при пожаре в многоэтажном доме погиб 55-летний мужчина

- Пожар потушили примерно через час. Привлекалось восемь единиц техники, 22 человека, - уточнили в ГУ МЧС по региону.

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове 55-летний мужчина погиб во время пожара в многоэтажке. Трагедия случилась около полудня 8 июня.Пожар произошел в доме №23 на улице 339-й Стрелковой Дивизии. Огонь распространился по домашним вещам на площади пять квадратных метров. Соседи заметили густой дым из окна одной из квартир и вызвали пожарных.К сожалению, во время тушения в квартире нашли тело мужчины. Спасти его не удалось.Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.