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В Ростове при пожаре в многоэтажном доме погиб 55-летний мужчина

В Ростове при пожаре в многоэтажном доме погиб 55-летний мужчина
В Ростове 55-летний мужчина погиб во время пожара в многоэтажке. Трагедия случилась около полудня 8 июня.

Пожар произошел в доме №23 на улице 339-й Стрелковой Дивизии. Огонь распространился по домашним вещам на площади пять квадратных метров. Соседи заметили густой дым из окна одной из квартир и вызвали пожарных.

- Пожар потушили примерно через час. Привлекалось восемь единиц техники, 22 человека, - уточнили в ГУ МЧС по региону.


К сожалению, во время тушения в квартире нашли тело мужчины. Спасти его не удалось.

Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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