В Ростове при пожаре в многоэтажном доме погиб 55-летний мужчина
В Ростове 55-летний мужчина погиб во время пожара в многоэтажке. Трагедия случилась около полудня 8 июня.
Пожар произошел в доме №23 на улице 339-й Стрелковой Дивизии. Огонь распространился по домашним вещам на площади пять квадратных метров. Соседи заметили густой дым из окна одной из квартир и вызвали пожарных.
К сожалению, во время тушения в квартире нашли тело мужчины. Спасти его не удалось.
Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.