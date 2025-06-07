Веерные отключения начали с автовокзала в Ростове

Фото: РостовРу

В Ростове на автовокзале происходят регулярные отключения электричества. Об этом сообщили местные работники журналисту Donday.На автовокзале в районе улицы Сиверса возникли проблемы с электроснабжением. По словам торговцев, в жаркую погоду на вокзале полностью отключают электроэнергию.Один из продавцов отметил, что даже зимой были случаи отключения света. Он считает, что лучше замерзнуть, чем страдать от жары.Жаркое лето приводит к веерным отключениям электроэнергии по всему городу. В 2025 году отключения начались с автовокзала для снижения нагрузки на электросети и предотвращения аварий.Одна из работниц автовокзала выразила недовольство по поводу длительных отключений света. Она рассказала, что 6 июня обещали включить электричество через четыре часа, но на самом деле это произошло только через семь часов.Из-за отсутствия света в магазинах перестают работать кассы и техника, а холодильники отключаются. В ларьках становится невыносимо жарко, и продавцы выходят на улицу, чтобы немного охладиться.Хотя отключения не влияют на работу транспорта и покупку билетов, посетители автовокзала также испытывают неудобства. Здание автовокзала частично сделано из металла, и без света нет кондиционеров, что создает сильную духоту внутри.Продавцы отметили, что до конца не уверены в причинах отключений, так как им не объясняют ситуацию. Они заметили только закономерность: с повышением температуры перестает работать электричество.