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В Ростове на Западном ветка повисла на проводах ЛЭП

В Ростове на Западном ветка повисла на проводах ЛЭП
В Ростове-на-Дону огромная ветка повисла на проводах ЛЭП. Кадры местные жители опубликовали 27 марта в соцсетях.

По словам горожан, ветка обломилась на проспекте Коммунистическом, возле остановки «20-я поликлиника». На снимках видно, что часть растения повисла прямо на электропроводах.

- Левитация ветки, - иронично подметили ростовчане.

Вероятно, горожанам следует обратиться в аварийные службы, чтобы избежать ЧП. Не исключено, что рядом находится аварийное дерево, которое вот-вот рухнет.
Фото: Соцсети.
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