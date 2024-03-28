В Ростове на Западном ветка повисла на проводах ЛЭП
В Ростове-на-Дону огромная ветка повисла на проводах ЛЭП. Кадры местные жители опубликовали 27 марта в соцсетях.
По словам горожан, ветка обломилась на проспекте Коммунистическом, возле остановки «20-я поликлиника». На снимках видно, что часть растения повисла прямо на электропроводах.
- Левитация ветки, - иронично подметили ростовчане.
Вероятно, горожанам следует обратиться в аварийные службы, чтобы избежать ЧП. Не исключено, что рядом находится аварийное дерево, которое вот-вот рухнет.