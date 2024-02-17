В Ростове на Нагибина оборвавшаяся ветка повисла над проезжей частью
В Ростове на проспекте Михаила Нагибина над проезжей частью повисла оборвавшаяся ветка. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях 17 февраля.
Растение свисает прямо над пешеходным переходом около остановки ДГТУ. Ветка может упасть на пешехода или автомобиль или и вовсе помешать движению транспорта по проезжей части.
Горожане просят городскую администрацию принять меры и убрать ветку. Когда растение уберут, пока не известно.