В Ростове на Нагибина оборвавшаяся ветка повисла над проезжей частью

Фото: Соцсети.

В Ростове на проспекте Михаила Нагибина над проезжей частью повисла оборвавшаяся ветка. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях 17 февраля.Растение свисает прямо над пешеходным переходом около остановки ДГТУ. Ветка может упасть на пешехода или автомобиль или и вовсе помешать движению транспорта по проезжей части.Горожане просят городскую администрацию принять меры и убрать ветку. Когда растение уберут, пока не известно.