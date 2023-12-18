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В Ростове на 2-й Краснодарской ветка упала и повисла на ЛЭП

В Ростове на 2-й Краснодарской ветка упала и повисла на ЛЭП
В Ростове-на-Дону часть дерева повисла на ЛЭП. Кадры с места происшествия горожане опубликовали в соцсетях.

По словам очевидцев, часть растения рухнула во дворе жилого дома. На кадрах видно, что ветвь рухнула прямо на линии электропередачи. Не исключено, что вскоре провода оборвутся и случится короткое замыкание.

Вероятно, растение рухнуло из-за непогоды в донской столице. Ранее МЧС объявляло штормовое предупреждение до 18 декабря.

Как скоро ветвь вывезут, не сообщается. Жильцам многоквартирного дома следует обратиться в соответствующие службы.
Фото: СоцСети
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