На последней рабочей неделе марта в Ростове потеплеет до +20 градусов

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В конце марта, в последнюю рабочую неделю, в Ростове ожидается потепление до +20 градусов. Детальный прогноз погоды на период с 24 по 28 марта был предоставлен специалистами ростовского Гидрометцентра.В понедельник, 24 марта, к полудню температура поднимется до +12 градусов. Вечером ожидается снижение температуры до +5…+8 градусов. Ветер будет дуть с порывами до шести метров в секунду.Во вторник утром термометры покажут +5 градусов. Днем воздух прогреется до +17 градусов. Ночью температура упадет до +10 градусов. В течение дня вероятны небольшие дожди.В среду, 26 марта, дождь ожидается к вечеру. В середине дня температура будет колебаться от +9 до +13 градусов. Вечером похолодает до +9 градусов. Ветер будет слабым, не более трех метров в секунду.В четверг ожидается облачная погода. Утром температура достигнет +11 градусов, а к полудню –до +18 градусов. Вечером и ночью в Ростове похолодает до +11 градусов.Пятница станет самым теплым днем в Ростове. К полудню термометры покажут +20 градусов. Вечером и ночью возможно снижение температуры до +14 градусов. Ветер усилится до пяти метров в секунду.