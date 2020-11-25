В Ростове на выходных ожидаются заморозки до -2 градусов

В Ростове-на-Дону на выходных ожидаются заморозки. О прогнозе на ближайшие два дня рассказали в Ростовском отделении гидрометцентра.Синоптики прогнозируют безветренную и малооблачную погоду на выходных. Днем столбики будут показывать плюсовые значения, а вот ночью в Ростове ожидаются заморозки.Понижение температуры будет уже в пятницу. Вечером в донской столице ожидается 0 градусов, а в субботу днем столбики термометров не поднимутся выше +7 градусов. Ветра и осадков в Ростове не ожидается.Последнее воскресенье осени также не встретит ростовчан снегом или дождем. Ночью температура воздуха опустится до -2 градусов. Возможны изморозь, а также туман и гололедица на дорогах. Днем 29 ноября воздух прогреется до +5 градусов.Последние выходные осени обещают быть комфортными. Лучше посвятить их пешим прогулкам и последним в этом году пикникам на природе.