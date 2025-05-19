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В Ростове на улице Добровольского запретят разворачиваться перед кольцом

В Ростове на улице Добровольского запретят разворачиваться перед кольцом
В Ростове на улице Добровольского запретят разворачиваться перед кольцом. Об этом сообщили на сайте департамента автомобильных дорог.

Ограничение вступит в силу с 31 мая у дома № 5а. Новые правила направлены на улучшение безопасности дорожного движения.
Фото: РостовРу
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