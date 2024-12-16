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На проспекте Михаила Нагибина в Ростове запретят парковку с 14 января

На проспекте Михаила Нагибина в Ростове запретят парковку с 14 января
В Ростове на проспекте Михаила Нагибина запретят остановку транспорта. Об этом сообщили на сайте департамента автодорог и организации дорожного движения.

С 14 января начнёт действовать запрет на парковку и остановку в определённом месте. Ограничение коснётся участка вдоль дома №40А по проспекту Михаила Нагибина.

По информации, полученной от департамента, новые правила направлены на повышение безопасности дорожного движения.

Напомним, что до 31 января 2025 года, в районе дома №28 на Зрелищной введено реверсивное движение для автомобилей. Это связано с проведением работ на газопроводе. 
Фото: ростов.ру
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