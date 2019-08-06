В Ростове на трёх участках ограничат движение транспорта



В Ростове в августе введут ограничение движения транспорта на трёх участках.



Так, нельзя будет проехать по переулку Джамбульскому на отрезке от улицы Ф. Зявкина до Таврической, по улице Подтелкова на участке от переулка Сеченова до Таврической, а также по улице Таврической от Подтелкова до переулка Джамбульского.



Ограничения будут действовать с 20 августа по 15 сентября. Схема движения меняется в связи с работами по прокладке водопроводной линии.



Кроме того, из-за ремонта путепровода на Западном въезде в Ростов с 20 по 30 августа ограничат движение транспорта по одной полосе в каждом направлении.