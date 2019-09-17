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На двух улицах Ростова ограничат максимальную скорость движения до 40 км/ч

На двух улицах Ростова ограничат максимальную скорость движения до 40 км/ч
В Ростове введут ограничение скорости движения на двух улицах. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта 19 сентября.

Так, до 40 км/ч ограничивается скорость на улице Возрождения на участке от улицы Самойловской до Раевского и на улице Мурлычёва от 22-й линии до 34-й линии. Новое правило начинает действовать с 21 сентября.

Кроме того, с 19 сентября будет ограничено движение переулку Оренбургскому на участке от Нариманова до Башкирской. Здесь будут проводиться работы по реконструкции водопроводной линии. Завершить ремонт планируется к 1 октября.

Из-за прокладки водопровода нельзя будет проехать по переулку Джамбульскому на участке от Фёдора Зявкина до улицы Таврической, на улице Подтёлкова от Сеченова до улицы Таврической и на Таврической от Подтёлкова до Джамбульского. Ограничение будет действовать до 15 октября.

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