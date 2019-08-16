На трёх улицах Ростова на месяц ограничат движение транспорта



Фото: uvao.mos.ru

В Ростове с 20 августа начинают действовать ограничения движения на нескольких участках дорожной сети. Об этом сообщает городской департамент автодорог и организации дорожного движения.



Так, по 15 сентября ограничения вводятся в переулке Джамбульском от улицы Ф. Зявкина до Таврической, на улице Подтелкова на участке от переулка Сеченова до улицы Таврической, а также по Таврической от Подтелкова до Джамбульского. Изменения схемы движения связаны с работами по прокладке водопроводной линии.



Кроме того, из-за ремонта путепровода на Западном въезде в Ростов, с 20 по 30 августа будет ограничено движение транспорта по одной полосе движения в каждом направлении.