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На трёх улицах Ростова на месяц ограничат движение транспорта

На трёх улицах Ростова на месяц ограничат движение транспорта
Фото: uvao.mos.ru
В Ростове с 20 августа начинают действовать ограничения движения на нескольких участках дорожной сети. Об этом сообщает городской департамент автодорог и организации дорожного движения.

Так, по 15 сентября ограничения вводятся в переулке Джамбульском от улицы Ф. Зявкина до Таврической, на улице Подтелкова на участке от переулка Сеченова до улицы Таврической, а также по Таврической от Подтелкова до Джамбульского. Изменения схемы движения связаны с работами по прокладке водопроводной линии.

Кроме того, из-за ремонта путепровода на Западном въезде в Ростов, с 20 по 30 августа будет ограничено движение транспорта по одной полосе движения в каждом направлении.

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